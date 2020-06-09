Для экс-сотрудницы МВД требуют 2 года за пощечину ударившему её сына полицейскому

В октябре 2018 года вдова сотрудника МВД Любовь Рублева вышла с двумя своими сыновьями на одиночный пикет против пенсионной реформы. Их решили задержать полицейские, при этом, по словам женщины, поранив наручниками одного из её детей. Его 14-летнему брату полицейский Хомяков дважды ударил по голове.

По версии следствия, 40-летняя экс-сотрудница МВД также дала пощечину г-ну Хомякову, что причинило ему «физическую боль и нравственные страдания». Как отмечают правоохранители, в этот момент она осознавала, что тот является «представителем власти».

Как сообщает «Медиазона» со ссылкой на «Правозащиту Открытки», прокуратура требует для Рублевой наказание в виде двух лет лишения свободы за применение насилия в отношении полицейского. При этом сама она уверяет, что вину она признала после того как следователи начали угрожать её несовершеннолетнему сыну детдомом, а самой ей — СИЗО.