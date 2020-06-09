Чиновник-стрелок Павлов мог палить по прохожим из-за спора об отцовстве

Имя бывшего чиновника Департамента промышленности и науки Москвы Дмитрия Павлова стало широко известно после инцидента со стрельбой на юго-западе Москвы. В ночь с 7 на 8 июня один из жильцов дома на улице Строителей открыл огонь по прохожим. В результате было ранено несколько человек. Сам мужчина был ранен в ходе штурма и скончался в понедельник в больнице.

Участок возле 2 подъезда до сих пор обмотан защитной лентой с надписью «Полиция». О том, что здесь случилось знают все соседи, но из-за большого внимания СМИ рассказывают об инциденте неохотно. Мужчина, который живёт этажом ниже, в тот вечер дома не находился, но рассказал корреспонденту Sobesednik.ru, что информация о ЧП сразу разошлась среди жильцов дома – ему об этом написали в мессенджере.

Ранее местные рассказывали СМИ, что Дмитрий Павлов недавно разошелся с женой.

Судя по данным базы Судебных приставов, на имя 50-летней Юлии Павловой, которая была прописана в одной квартире с Дмитрием, в конце мая была оформлена квитанция об оплате госпошлины в размере 200 рублей.

Такую сумму нужно заплатить тем, кто обращается с иском имущественного характера, не подлежащего оценке, а так же, с иском неимущественного характера.

В судебной базе Гагаринского районного суда, которому подсудна территория дома, сохранилась запись об иске Павловой. Категория дел – 212 (Об установлении факта признания отцовства). Правда, имя истицы указано с ошибкой – «Павлова Ю.М.Д.В.И.Н.П.А.» вместо «Павлова Ю.М.».

Судебное заседание по этому вопросу неоднократно переносилось. Последний раз оно было назначено на 29 июня.

Первый раз этот иск был подан в ноябре 2019 года, но безуспешно – Павловой его вернули.