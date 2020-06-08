Восстановить действие неиспользованных проездных в Москве можно будет с 12 июня

Сергей Собянин сообщил о том, что Москва сможет в ближайшее время вернуться к обычному ритму жизни.

Как написал столичный градоначальник на своем сайте, основные ограничения, введенные из-за коронавируса, будут отменены уже в этом месяце «при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер».

О том, что с 9 июня отменяется режим самоизоляции и график прогулок, так же как и пропуска, ранее объявил глава Общественной палаты Москвы.

По словам Собянина, москвичи, включая граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, могут с завтрашнего дня без ограничений выходить на улицу и посещать общественные места. Вновь заработают социальные карты, льготникам вернут право бесплатного проезда в городском транспорте.

Отмечается, что восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов можно будет начиная с 12 июня.

Мэр уточнил, что с 9 июня могут начать работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Также отменяются ограничения на работу каршеринга, общественных организаций, киностудий, студий звукозаписи и научных институтов, разрешаются репетиции коллективов театров, концертных организаций и цирков. Кроме того, отменяются ограничения на посещение кладбищ.

Через неделю, 16 июня, смогут возобновить работу стоматологические клиники, библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные и консалтинговые агентства, музеи, выставочные залы и зоопарки. Спортивные мероприятия можно будет посещать при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

С 23 июня откроются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, возобновится пассажирская навигация по Москве-реке, будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры.