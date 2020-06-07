СМИ: Если Собянин не передумает, пропускной режим в Москве отменят с 14 июня

Завтра столичное руководство объявит об отмене цифровых пропусков. Об этом сообщает источник РБК в одной из компаний, работающих совместно с мэрией. Эти данные также подтвердили другие источники, связанные с руководством города.

Пропускной режим намерены отменить, начиная с 14 июня, «конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту», поясняет собеседник издания.

Также эту информацию подтвердили «Ведомости»: такая мера обсуждается, пояснили источники газеты. По их данным, все ограничения кроме масочного режима будут сняты уже до конца месяца. По словам собеседника «Интерфакса», ограничения будут сняты в два этапа с 10 по 15 июня, а пропуска отменят в ходе последнего.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что на следующей неделе намерен объявить о «более радикальном» смягчении карантинных мер, так как эпидемиологическая обстановка в столице улучшается.

Как сообщал Sobesednik.ru, за последние сутки число зараженных коронавирусом в Москве составило 1 956 человек. Всего в регионе зафиксировано 89 384 активных случая COVID-19.

Обновление. В 13:10 был изменен заголовок и добавлены данные источников «Ведомостей» и «Интерфакса».