Минпросвещения: отдельные вступительные экзамены в колледжи могут пройти очно

В случае, если для оценки навыков абитуриента необходимо его физическое присутствие, колледжам будет позволено устраивать вступительные испытания в очном формате. Об этом заявил заместителя министра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».

Он рассказал, что это будет касаться, в частности, творческих направлений подготовки, а также специальностей, которые требуют проверки физических навыков поступающих: «Время приема документов на такие специальности до 15 августа продлено, поэтому по решению самих образовательных организаций, творческих деятелей будет выстраиваться порядок проведения таких испытаний», — пояснил он.

По его словам, если в дистанционном формате экзамены провести нельзя, то учебные заведения должны будут обеспечить все необходимые эпидемиологические меры, чтобы члены комиссии и поступающие не подвергались риску заражения коронавирусом.