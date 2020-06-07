Число заразившихся за сутки в России вновь приблизилось к 9 тысячам

На территории РФ за сутки выявлено 8 984 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб при правительстве. Скончались 134 человека, выздоровели — 5 343.

Таким образом число активных случаев существенно возросло впервые за последние шесть дней — их сейчас 235 083.

Больше всего новых случаев зафиксировано по-прежнему в Москве, где болезнь обнаружили у 1 956 человек. В других регионах число инфицированных за сутки не превысило отметки в тысячу человек: В Подмосковье — 754, в Санкт-Петербурге — 340, в Нижегородской области — 317, а в Свердловской — 240.

Более трети активных случаев болезни также сейчас приходится на столицу, где инфекция есть у 89 384 человек, в Московской области таких людей 32 203, а в Петербурге — 10 373.