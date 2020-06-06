В Башкирии мать, выкинувшая новорожденного, приняла участие в ток-шоу

В городе Туймазы Республики Башкортостан изменена мера пресечения женщине, которая выбросила своего новорожденного ребенка в мусорный контейнер.

В ночь с 13 на 14 мая женщина родила ребенка, находясь дома, и оставила его на ближайшей мусорке. Позже тело младенца обнаружил местный дворник и вызвал «скорую». Ребенка удалось спасти, а в отношении матери было возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, пишет «Российская газета».

Но женщина отправилась в Москву на съемку телевизионного шоу. Из-за этого следователь подал ходатайство об ужесточении меры пресечения.