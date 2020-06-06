Кураев объяснил, как провести родительскую субботу, если нельзя попасть на кладбище

Сегодня христиане отмечают Троицкую родительскую субботу. Среди других родительских суббот, в которые принято молиться об умерших родственниках, эта особенная.

Троицкая родительская суббота накануне большого христианского праздника Троицы — один из самых значимых поминальных дней в году. В этот день верующие молятся не только о своих умерших родственниках, но и обо всех усопших, особенно тех, кто не был погребен по христианским традициям — погиб на полях сражений, в катастрофе, пропал без вести…

В этот день верующие молятся на торжественных богослужениях в храмах, после чего по традиции едут на кладбище, чтобы помолиться о своих усопших уже там. И если многие храмы сегодня открыты и богослужения часто проводятся на свежем воздухе, что дает возможность соблюдать социальную дистанцию и не заразиться коронавирусом, то многие кладбища из-за пандемии по-прежнему посетить нельзя.

— В Москве все кладбища закрыты до 14 июня, – рассказали в администрации Даниловского кладбища. – И сегодня нет никаких исключений.

Как быть в такой ситуации?

Диакон Андрей Кураев // Фото: Андрей Струнин

— Штурмовать кладбища точно не стоит, – говорит известный миссионер, протодиакон Андрей Кураев. – Молитесь дома о родственниках своими словами, самое главное – это молитва. Не все знают и имеют дома тексты заупокойных молитв, своих слов будет вполне достаточно. Молитесь о том, чтобы Господь простил и пригрел.