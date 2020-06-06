Делать пожертвования советуют, исходя из принципа "сохранить больше жизней"

По данным «Русфонд.Навигатора», в 2018 году россияне потратили на благотворительность 17 миллиардов рублей. В эту сумму не входят доходы фондов от попечителей, меценатов, средства из целевого капитала, пишет ТАСС.

В Центре управления благосостоянием и филантропии московской школы управления «Сколково» по своим подсчетам утверждают, что ежегодные пожертвования в российском секторе филантропии составляют 340-460 миллиардов рублей. Из них до 160 миллиардов пожертвований – личные пожертвования граждан.

76% пожертвований уходят в НКО, занятые оказанием помощи детям и людям с инвалидностью. Эксперты сетуют на то, что объемы благотворительности в России растут, но, как и везде, пожертвования больше следуют за эмоциональными реакциями. В России 3,3% потерянных лет жизни приходятся на детей до 15 лет и 96,7% на граждан старше 15 лет.

Тем временем во всем мире социальные работники, философы и социологи пытаются составить концепцию эффективного альтруизма.

Для этой концепции предлагается использовать показатели спасения большего числа человеческих жизней. Для этого сравнивают ожидаемую продолжительность жизни разных групп населения с процентом причин смертей. В России наибольшее число смертей связано с сердечно-сосудистыми катастрофами, но это не самая популярная область среди реципиентов благотворительности.

При этом сравниваются показатели с другими странами, чтобы отследить разрывы в сохранении жизней. Но тут же важно смотреть на абсолютные, а не процентные показатели. Например, если сравнивать гибель от энцефалита в РФ и в европейских странах, то Россия уступает Европе по процентам, но в абсолютных числах это сравнительно небольшие показатели.

Также эксперты рекомендуют делать пожертвования в ежемесячном формате, поскольку это гарантирует долгосрочное функционирование НКО и планирование в этой организации. То есть при желании пожертвовать 500 рублей, лучше оформить ежемесячную оплату по 46 рублей на 12 месяцев.