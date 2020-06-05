В марте переводы в страны СНГ из РФ снизились на 21% по сравнению с прошлым годом

«Мигранты не могут платить за жилье уже четыре месяца. Поэтому вдобавок к тому, что они голодают, началось массовое выселение из квартир», — заявила руководительница благотворительного фонда «Развитие миграции» Гулзина Маматахунова в интервью «Важным историям».

Портал опубликовал data-материал с анализом данных МВД, Центробанка и Росстата, которые свидетельствуют об ухудшении положения иностранных граждан в России.

По словам Гулзины Маматахуновой, в период пандемии примерно 90% мигрантов в РФ потеряли работу. Эта ситуация походит на европейское положение мигрантов, но там, в отличии от России, их права временно уравняли со всеми гражданами. В РФ пока что только разрешили не оплачивать ежемесячный патент в 5,3 тысячи рублей.

Уже в марте текущего года, по данным Центробанка, в страны СНГ было переведено на 21% меньше средств, чем за аналогичный период прошлого года.