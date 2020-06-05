Спрос на контейнеры для раздельного сбора мусора вырос в РФ в 20 раз

За май покупатели онлайн-сервиса Ozon стали в 20 раз больше покупать контейнеры для раздельного сбора мусора по сравнению с периодом стабильного спроса 2019 года. Об этом свидетельствует анализ 1,5 миллиона заказов и 2 миллионов поисковых запросов. Данные приводит ТАСС.

Также отмечается, что на в 1,6 раз вырос спрос на многоразовые сумки для похода в супермаркет.

Ранее Greenpeace сообщал, что в целом по России доступ к инфраструктуре экологичной утилизации отходов имеют 18,5% населения.

Предполагается, что рост спроса связан с тем, что во многих регионах России начата программа по раздельному сбору мусора. В частности, в Москве к каждому дому прикреплены контейнеры, большая часть из которых предлагается для сортированного мусора.