Собянин намерен "более радикально" смягчить карантин на следующей неделе

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о намерении столичных властей ввести дальнейшие ослабления режима самоизоляции. Как он пояснил в эфире телеканала «Россия-1», это решение обусловлено улучшением эпидемиологической обстановки: «Мы видим, что положительная динамика сохраняется, меньше стало пневмонии, выявленных больных ковидом, меньше смертей стало. Действительно на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные решения по продвижению вперед».

Градоначальник также объяснил, что ослаблять карантин можно не чаще, чем раз в неделю. Это требуется для оценки ситуации с распространением болезни: «В этот понедельник мы ввели новые правила, значит, в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы», — заявил Собянин.

Напомним, что на этой неделе была разрешена работа непродуктовых магазинов и торговых центров. Для населения был введен специальный график прогулок, а меры по ношению масок наоборот ужесточили.