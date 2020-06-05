По всей России могут ввести общую систему оплаты общественного транспорта

Министерство транспорта планирует до конца 2021 года разработать и внедрить билеты для общественного транспорта, которыми можно будет воспользоваться в любом регионе страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства и директора департамента цифровой трансформации Минтранса Дмитрия Баканова.

Мера направлена на увеличение привлекательности общественного транспорта в городах.

Чтобы предложение стало возможным, в регионы будет внедрена необходимая цифровая инфраструктура для обеспечения возможности бесконтактной оплаты. Таким образом перевозчики получат возможность контролировать пассажиропоток, а также выручку.

Источник финансирования программы в сообщении не уточняется.