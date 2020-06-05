Организатора митинга в поддержку бизнесмена Быкова задержали

В Красноярске задержан Валюш Марабян, которому вменяют административное нарушение из-за несанкционированной политической акции у здания СИЗО, где находится бизнесмен Анатолий Быков.

Напомним, в отношении Быкова заведено уголовное дело. Его подозревают в организации двойного убийства. 31 мая у здания следственного изолятора, где пребывает бизнесмен, прошла акция протеста. Граждане требовали объективного расследования дела и отпустить Быкова, пишет «ОВД-Инфо».

Марабяну вменяют, что на акции он выкрикивал в мегафон лозунги: «Свободу Быкову», «Петровича освободить» и другие.