Власти Саратовской области: образование женщин стало причиной низкой рождаемости

Правительство Саратовской области считает, что низкая рождаемость в регионе обусловлена желанием женщин учиться и строить карьеру. Они уверены, что подобные намерения отвлекают их от рождения детей. На это обращают внимание «Свободные новости».

«В период обучения в высших учебных заведениях женщины отказываются от рождения первого ребенка в пользу образования, что влечет за собой увеличение среднего возраста матери и откладывание рождений, — говорится в постановлении местного правительства, направленном на улучшение демографической ситуации в регионе. — Трудовая деятельность, карьерный рост женщины также влияют на повышение возраста матери при рождении ребенка и приводят к малодетности»

В качестве другого объяснения проблемы рождаемости саратовские власти называют «разрушение традиционной модели семьи», где были приняты определенные устои с «разграничением семейных ролей, прав и обязанностей».

В регионе зафиксирована проблемная ситуация со снижением числа жителей: за три года оттуда уехали 22,2 тысячи человек, 72% из которых принадлежат к трудоспособному возрасту, а естественная убыль населения за это время там составляет 34,9 тысячи человек.