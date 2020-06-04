В Петербурге суд смягчил приговор полицейским, пытавшим задержанного кипятком

В Санкт-Петербурге городской суд постановил смягчить приговор двум экс-полицейским: заместителю главы отдела полиции Артёму Морозову и оперативнику Андрею Барашкову. Ранее их осудили на четыре года колонии за пытки задержанных и фальсификацию улик, но на днях бывшие силовики выйдут на свободу. Об этом пишет «Радио Свобода».

Год назад Морозов и Барашков в числе шести подозреваемых сотрудников полиции предстали перед судом за пытки задержанных. Выбивая самооговор по наркосбыту в отношении гражданина Алексея Шепелина, они вставляли ему в ноздри зажженные окурки. Охранника букмекерской конторы они после побоев обливали кипятком.

Двое из экс-полицейских тогда избежали наказания и только двоим сотрудникам дали реальные сроки заключения.