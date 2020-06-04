В Москве по делу о взятке задержаны глава отдела Минпромторга и его посредники

Следственный комитет задержал сотрудника Минпромторга и трех его посредников по уголовному делу о взяточничестве.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову. По ее словам, дела заведены по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»), частью 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»), а также частью 4 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве»).

Ранее стало известно о задержании замначальника второго управления по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами (Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ) Сергея Гармаша в качестве посредника при даче взяток начальнику одного из отделов департамента Минпромторга Ризвану Гайрбекову. Он также задержан, следствие просит арестовать его на два месяца.

В пресс-службе Хамовнического суда Москвы рассказали, что Гармаш отправлен под домашний арест на два месяца.

По данным источника агентства, одним из предполагаемых взяткодателей является гендиректор «Нижегородского авиационного общества» Василий Клепалов. Уголовное дело было возбуждено в середине марта следственным управлением по Центральному административному округу ГСУ СК России по Москве.