На Камчатке завели дела против супругов, четыре дня не кормивших маленьких детей

Под Петропавловском-Камчатским возбуждено дело в отношении пары, на несколько дней оставившей детей без питания.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР, истощенных четырехмесячных двойняшек обнаружили в камчатском закрытом городе подводников Вилючинске.

Сообщается, что мужчина и женщина, у которых изъяли малышей, злоупотребляли алкоголем. По версии следствия, с конца мая супружеская пара не исполняла свои родительские обязанности. На протяжении четырех дней младенцев не кормили, не обеспечивали их гигиену, присмотр за детьми никому не поручали.

Брата с сестрой госпитализировали в тяжелом состоянии, против родителей возбудили уголовные дела по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).