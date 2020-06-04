"Лёшу смотрим по интернету, телевидение не ловит": Репортаж с родины Навального

4 июня главный российский борец с коррупцией Алексей Навальный отмечает день рождения. Накануне праздничной даты журналисты Sobesednik.ru отправились на родину оппозиционера – в подмосковный поселок Бутынь.
Подробнее – в нашем видеорепортаже.
04 июня, четверг
03 июня, среда
4 июня главный российский борец с коррупцией Алексей Навальный отмечает день рождения. Накануне праздничной даты журналисты Sobesednik.ru отправились на родину оппозиционера – в подмосковный поселок Бутынь.
Подробнее – в нашем видеорепортаже.
И Шнур, и Пригожин, и Тарзан – не какие-нибудь ветром подбитые и пыльным мешком ударенные профессора кислых щей, а вполне себе важные фигуры. Когда на таком эмпирейском уровне туз обзывает другого туза «хайпожором», а другой туз первого рифмованно подбашмачником – это не баттл и не акт канонической эристики. Это – продукт этиловой интоксикации
публицист
Если Путин хочет еще раз поблагодарить несчастного Димона, он вполне может назначить его спикером Госдумы. Один раз он его снял с президентов, и кроткий Медведев утер слезы и ушел. Второй раз он его снял с правительства, и несчастный Димон опять утер слезы и ушел. Такая безропотная покорность даже каменное сердце Путина растапливает
журналист
Глава «Роснефти» Игорь Сечин получил пять лет. Нет, не спешите радоваться: речь идет не о судебном приговоре. Просто правительство продлило полномочия Сечина на посту главы компании еще на пятилетку. Казалось бы, нам-то что с того. Ну порулит этот филолог без профильного образования крупнейшим нефтяным гигантом страны еще 60 месяцев. Так ведь он уже 120 отрулил – и ничего...