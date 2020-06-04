Главу движения "За новый социализм" отправили под домашний арест до 2 августа

Басманный суд Москвы заключил под домашний арест бывшего кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Платошкина.

Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда. Уточняется, что арест продлится до 2 августа.

Ранее стало известно, что в Москве задержан завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин. СК предъявил ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 212 УК РФ («Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков») и статьей 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).