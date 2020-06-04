Гендиректора РВК, в офисе которой накануне прошли обыски, задержали на 48 часов

В Москве на двое суток задержали генерального директора РВК Александра Повалко, у которого вчера были проведены обыски.

Об этом пишет РБК со ссылкой на близкий к руководству компании источник и на участника рынка. О задержании Повалко сообщают также «Ведомости».

В самой компании не подтвердили информацию о задержании топ-менеджера, однако не смогли объяснить, где он находится.

Накануне, 3 июня, в офисе Российской венчурной компании (РВК) и у Александра Повалко дома прошли обыски. По данным «Коммерсанта», следственный департамент МВД возбудил дело о злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 201 УК РФ).