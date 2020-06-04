Фельдшера обвинили в дискредитации системы за жалобы о переполненных больницах

Фельдшер из Иркутска Валентина Монхороева выложила в Сеть видеоролик, где заявила о «бардаке», из-за которого она вынуждена три часа возить больного на машине скорой помощи из-за нежелания медучреждений принимать его, так как госпитализировать там соглашались лишь коронавирусных пациентов с подтвержденным диагнозом. После этого её вызвали на врачебную комиссию, которая обвинила девушку в дискредитации системы здравоохранения.

Как пояснила Монхороева, в итоге её признали виновной в «нарушении субординации» и «дискредитацией деятельности СМП и медицинской сферы в целом», передает «Тайга.Инфо». Девушка также уточнила, что комиссия восприняла её видео как «упрек их деятельности»: «Единственной их претензией в ходе слушанья было то, что я разгласила давно назревшие проблемы в сфере здравоохранения», — пишет фельдшер.

При этом Монхороева не считает свой поступок некорректным, так как уверена, что она лишь попыталась поднять существующую проблему в обществе, что в полной мере соответствует закону и её гражданской позиции.