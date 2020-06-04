Delivery Club проверяет сообщения в Telegram о намеченной на 5 июня забастовке

Сервис Delivery Club собирается проверить информацию о готовящейся забастовке сотрудничающих с компанией курьеров.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет агентство «Москва».

Сообщается, что ранее по Telegram-каналам разошлась информация о том, что в ближайшую пятницу, 5 июня, курьеры планируют устроить забастовку из-за многочисленных штрафов и увольнений в Delivery Club.

«Мы обязательно проверим появившееся сегодня сообщение от одного из курьеров и выясним его причину. И мы, и представители логистических компаний всегда максимально открыты для общения с курьерами», – заявили в компании. Там заверили, что сервис работает в обычном режиме, подчеркнув, что в условиях пандемии курьеры зарабатывают больше, чем до нее. Так, по словам представителей Delivery Club, в мае были выполнены рекордные 5,5 млн заказов. «Плюс к этому курьеры начали доставлять не только готовую еду из ресторанов, но и продукты питания. Также по итогам апреля и мая Delivery Club за свой счет удвоил чаевые, которые оставили курьерам пользователи через мобильное приложение», – отметили в компании.

В марте на портале Change.com появилась петиция за предоставление курьерам, которые являются наиболее уязвимой в условиях распространения коронавируса категорией трудящихся, полноценных договоров. Отмечалось, что большинство сотрудников служб доставки лишены права на отпуск, больничный и пенсию, при этом они подвергаются штрафным санкциям. В настоящий момент петицию подписали 53 139 человек.