Жителю Курска дали 5 лет колонии за семь публикаций в соцсетях

Правозащитный центр «Мемориал» сообщил о завершении суда над 28-летним жителем Курска Сергеем Лавровым. В июне прошлого года его задержали по подозрению в публичных призывах к терроризму, посредством своей страницы «ВКонтакте».

Поводом для разбирательства стали семь публикаций, в которых Лавров критикует правительство. 29 мая мужчину признали виновным по предъявленному обвинению и назначили ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Также Сергею Лаврову на 2,5 года запретили администрировать сообщества и чаты в Интернете.

«ОВД-Инфо» уточняет, что в 2015-2016 годах Лаврова уже преследовали из-за публикации видео.