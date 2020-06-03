За сутки 650 детей зарегистрировались в московской программе летнего чтения

В третий раз стартовала московская программа летнего чтения для детей и подростков «Любимые писатели планеты». Уже за первые сутки о своем желании читать летом заявили 650 детей, пройдя регистрацию на проекте.

Фишкой этого года будет то, что проект переехал в онлайн. Для того, чтобы стать участником программы, необходимо заполнить на сайте проекта электронную заявку на участие, указав своё имя, возраст, ссылки на социальные сети и количество планируемых к прочтению книг. Также нужно выбрать округ или самостоятельную библиотеку из предложенного списка.

На сайте участники могут воспользоваться списками рекомендательной литературы, которые подготовила Центральная городская детская библиотека им. А.П.Гайдара. Произведения отбирались на основе коллекций крупнейших на данный момент книжных ресурсов ЛитРес и Bookmate. На них для участников программы созданы специальные полки, а доступные книги в списках литературы на сайте программы выделены особыми метками. Кроме того, книги можно читать не только из списков, а вообще любые, соответствующие теме. Книги отсортированы по 4 группам.

В течение лета участники могут вести читательский дневник и записывать впечатления, выбрав для себя подходящий вариант: скачать шаблон на сайте и распечатать или, не распечатывая, заполнять в электронном виде. Также маленькие творцы могут создать и собственный уникальный электронный или рукописный дневник, не пользуясь шаблоном вовсе.

После 31 августа на электронные почты участников придет письмо с напоминаем, что нужно сдать читательский дневник, информацией о том, куда его нужно отправить, и приглашением на торжественное подведение итогов программы. Читательский дневник, электронный, сфотографированный или отсканированный рукописный, необходимо будет отправить до 11 сентября включительно. Все участники, выполнившие условия, получат книги, сертификаты и скидки от партнеров программы, которых в этом году рекордное количество – 47.

Участвовать в акции могут дети любого возраста, начиная от самых юных, которые только научились читать, и заканчивая семейными командами, включающими бабушек и дедушек. В 2019 году в программе приняли участие более 3 000 детей и подростков, они взяли в столичных библиотеках порядка 14 000 книг.