Врачу из "красной зоны" в Москве отказались отменить штраф за просроченный пропуск

Глава муниципального округа Куркино на северо-западе Москвы Илья Светиков обратился к мэру Сергею Собянину с претензией. Супруга муниципального депутата возглавляла весь май инфекционное отделение федерального медцентра, где в том числе находилась «красная зона» для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Недавно суд отказал ей в обжаловании штрафа за непродление рабочего пропуска.

«Вы ввели пропускной режим и у нее был оформлен пропуск, разрешающий ей приезжать на работу и лечить людей до 4 мая, – рассказывает Светиков в своем Facebook. – Режим "повышенной готовности/самоизоляции" неоднократно продлевался, как и рабочие пропуска, но в этот раз пропуск не продлился, уведомлений о прекращении действующего не поступило, и за поездку на работу 5 мая жена получила подарок от Вас в 5000 рублей штрафа».

Ранее мэрия обещала рассматривать все жалобы на штрафы с приоритетом позиции граждан, но врачу отказали и рекомендовали решать спор в судебном порядке.

Мундеп отметил, что негативно оценивает работу мэрии в условиях пандемии и недоволен тем, как власти поступили с женой-медиком.