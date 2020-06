Во Франции произошли столкновения демонстрантов #BlackLivesMatter с полицией

В Париже массовая акция протеста переросла в столкновения с полицией. Более 20 тысяч человек, несмотря на запреты властей, вышли на демонстрацию в поддержку движения «Правда и справедливость для Адамы», передает RFI.

Речь идет о полицейском преступлении, произошедшем в 2016 году, когда полицейские при задержании 24-летнего гражданина применили «брюшной захват», тем самым убив его. Активисты движения требуют честного расследования дела.

It's really kicking off in Paris now! pic.twitter.com/GPnWJFYlje