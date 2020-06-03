В Забайкалье 12-летнюю девочку наградят медалью "За честь и мужество"

Губернатор Забайкалья Александр Осипов представил к награде 12-летнюю местную жительницу, чьи действия помогли спасти несколько человек при крушении автобуса в декабре прошлого года. Об этом пишет портал «Правмир».

Напомним, 1 декабря пассажирский автобус, следовавший из Сретенска в Читу, упал в реку Куэнга. 19 человека, находившихся в салоне, умерли, а 20 – пострадали.

Девочка из многодетной семьи ехала в автобусе вместе с мамой и при крушении выбралась сама, помогла выбраться маме и еще нескольким людям.

Теперь юная жительница Сретенска станет обладательницей медали «За честь и мужество».