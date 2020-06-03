В Петербурге опровергли данные о возможном COVID-19 у жертвы пожара в больнице

Корпус Боткинской больницы в Петербурге, где при пожаре погиб один человек, не принимает пациентов с коронавирусом.

Об этом рассказали в пресс-службе комитета здравоохранения Петербурга, передает «Интерфакс».

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило, что погибший при пожаре в инфекционном боксе для больных гепатитом в корпусе Боткинской больницы на Миргородской улице мог быть заражен COVID-19.

В пресс-службе комитета уточнили, что погибший не имел определенного места жительства и болел желтухой, коронавируса у него не было. В настоящий момент коронавирусных пациентов принимает новый корпус больницы на Пискаревском проспекте.

Отмечается, что условия в корпусе больницы на Миргородской улице часто подвергаются критике. Так, в декабре о состоянии здания говорили во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. После этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что выделены средства на проектирование и консервацию корпусов больницы. По его словам работы должны начаться в 2021 году.