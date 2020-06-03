В Оренбургской области после изъятия у семьи детей возбудили дело о халатности

В Оренбургской области ведется доследственная проверка после насильственного изъятия у семьи четверых детей.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры, речь идет о возможном превышении полномочий полицейскими и сотрудниками органов опеки. В надзорном ведомстве также рассказали, что в настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).

Инцидент произошел в поселке Тюльпанный в Домбаровском районе Оренбургской области, его засняли на видео. Ролик появился в соцсетях и вызвал широкий резонанс. На нем показано, как люди в форме силой забирают маленьких детей у матери. При этом женщина сопротивляется, ей надевают наручники.

В ходе проверки СК выяснилось, что изъятие четырех из пяти воспитывающихся в семье детей происходило на основании постановления главы района, которое было вынесено «в связи с непосредственным риском обрушения потолочного покрытия в жилище». В пресс-службе региональной полиции рассказали, что женщину неоднократно оповещали о необходимости оказания детям медицинской помощи. Там пояснили, что она оказала сопротивление, в результате чего «пришлось применить физическую силу и специальные средства». По словам правоохранителей, дом, в котором семья проживает с 2017 года, «непригоден для жилья».

Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов назвал изъятие детей единственно возможной мерой воздействия на родителей в данной ситуации. Женщина была оштрафована на 500 рублей за неповиновение полиции.

Власти региона отмечали, что дети находятся в удовлетворительном состоянии под надзором врачей, а их родители уехали в Москву на запись телепередачи. Сообщается, что органы опеки Домбаровского района подали иск об ограничении в родительских правах матери и отца детей.