Под Томском нашли редкий хантавирус, переносчиками которого являются землеройки

В Томской области ученые впервые обнаружили хантавирус Аltai, способный спровоцировать геморрагическую лихорадку.

Находку сделали сотрудники Биологического института Томского государственного университета (ТГУ) и специалисты вирусологического центра «Вектор», передает «РИА Новости».

Переносчиком вируса Altai оказалась бурозубка – один из видов землероек. «Долгие годы ведущую роль в распространении хантавирусов играли грызуны: полевки, мыши, крысы и так далее. Однако в ходе исследований, проведенных биологами ТГУ, было установлено, что землеройки могут вносить значительный вклад в поддержание очага хантавирусных инфекций», – указывается в сообщении университета. Отмечается, что в отдельных районах Томской области носителями могут быть до 50% этих насекомоядных.

Как правило, заражение хантавирусом приводит к развитию геморрагической лихорадки с почечным или легочным синдромом. В группу риска попадают дачники, сборщики дикоросов, а также рыбаки, охотники и туристы. Кроме того, инфекция может распространяться там, где есть несанкционированные свалки мусора. В прошлом году вспышка редкого заболевания была зафиксирована в Самарской области, где было выявлено 1,5 тысячи случаев заражения.

Эксперты указывают на то, что в этом сезоне популяция землероек заметно увеличилась из-за теплой зимы.