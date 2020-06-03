Первый книжный сериал о карантине

3 июня в книжном сервисе по подписке MyBook стартует литературный сериал Маши Трауб «Полное оZOOMление». В центре сюжета — повседневная жизнь уже знакомых героев, с которыми читатели не раз сталкивались в произведениях Трауб: мамы, папы, сына-студента и дочери-школьницы. Они, как и многие россияне, оказались изолированы в собственной квартире и пытаются не падать духом в условиях карантина. В каждой комнате и даже на кухне у них не прекращаются zoom-конференции, деловые переговоры, школьные уроки и институтские семинары по скайпу. Они вынуждены все время проводить вместе и практически лишены личного пространства. Пока мама с папой не могут решить, чья очередь пользоваться ноутбуком, кому из них придется присутствовать на родительском онлайн-собрании, старший сын устраивает свидания с соседками по дому на общественном балконе, а младшая дочка пытается разобраться, как отправлять фотографии с домашним заданием учительнице. Но, несмотря на сложившиеся обстоятельства, семейство не унывает и даже в самые трудные моменты находит поводы для радости и самоиронии.

«Проект "Полное оZOOMление" для меня оказался настоящей профессиональной радостью. Во-первых, потому что книжный сериал — новый формат не только для меня, но и для читателей. Во-вторых, я вернулась к любимой теме — описанию будней своей семьи. С начала самоизоляции я начала собирать материал, точнее, он сам шел в руки: дистанционные уроки дочки, родительские собрания онлайн, рабочие конференции – мои и мужа. Текст сам собой получался смешным и трогательным, писался легко и быстро, с удовольствием и радостью. Надеюсь, так он и будет восприниматься и читателями, и слушателями», — говорит Маша Трауб.

«Полное оZOOMление» — первый книжный сериал в России, который будет одновременно выходить сразу в двух форматах — электронном и аудио, озвученном самой писательницей.