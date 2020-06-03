Глава "Альянса учителей" после обыска допрошен по делу об оскорблении судьи

Утром в Санкт-Петербурге семь человек из числа правоохранителей на протяжении пяти часов проводили обыск в квартире у главы «Альянса учителей» Даниила Кена. Об этом пишет «Новая газета».

Самому Даниилу сейчас запрещено общаться с кем-либо, у него отняли телефон. О его задержании сообщил родной брат. Кен был допрошен по уголовному делу об оскорблении судьи.

Статья, по которой могут судить активиста, грозит наказанием в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или обязательными работами сроком до 480 часов.

«Альянс учителей» – одна из инициатив, которая организована с подачи штаба Навального. Даниил Кен возглавил ее в 2019 году.