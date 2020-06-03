ФСБ провела обыски в занимающейся инвестициями РВК и в доме её главы

Служба экономической безопасности ФСБ провела сегодня обыски в офисе АО «Российская венчурная компания» и в доме её руководителя Александра Повалко, сообщает «КоммерсантЪ».

По данным источников газеты, следственный департамент МВД возбудил против фирмы уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, приведшем к тяжким последствиям. Там подозревают, что из средств инвестиционной компании на собственные проекты руководство направило порядка $600 тысяч, а, по данным «Ъ», эта сумма может вырасти до $3 миллионов.

По неофициальном данным, преследование компании, занимающейся венчурными инвестициями (то есть вложением средств в прорывные технологии), связано с другим расследованием в отношении экс-главы департамента инвестиций и члена правления РВК Яна Рязанцева, а также соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича, которых отпустили после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова: «В этом случае мы видим попытку заменить сложный бизнес короткими силовыми разборками, и не исключено, что с рейдерской подоплекой», — заявлял он тогда.

При этом в РВК сообщают, что оказывают всяческое содействие следователям.

Александр Повалко был назначен генеральным директором РВК в 2016 году, до того он четыре года был заместителем главы Минобрнауки, а до того четыре года занимал позицию заместителя руководителя Госкомитета РФ по делам молодежи.