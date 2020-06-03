Экс-начальник оркестра Росгвардии оштрафован на 30 тысяч за незаконные зарплаты

Прекращено преследование бывшего сотрудника Росгвардии, обвиненного в злоупотреблении должностными полномочиями.

Соответствующее решение вынес Московский гарнизонный военный суд, передает «Интерфакс».

Бывшего начальника Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии, полковника Игоря Левандовского обвиняли в незаконном начислении зарплат. По версии следствия, он внес в табеля учета рабочего времени недостоверные сведения о двух сотрудниках оркестра, которые по факту не выполняли указанные обязанности. В результате на их банковские счета была необоснованно начислены денежные средства.

В пресс-службе Росгвардии уточнили, что факт злоупотребления полномочиями со стороны Левандовского был выявлен в прошлом году сотрудниками управления собственной безопасности службы и ФСБ.

Отмечается, что полковник полностью возместил ущерб, в связи с чем защита попросила прекратить уголовное преследование и назначить ему штраф. Прокурор предложил назначить сумму в 40 тысяч. В итоге бывшего начальника оркестра оштрафовали на 30 тысяч рублей.