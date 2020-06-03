COVID-19 за сутки в РФ: 8 536 – заболели, 8 972 – выздоровели, 178 – умерли

В России за минувшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 8 536 человек, передает столичный оперштаб. При этом заметно сокращаются показатели прироста в Москве, за 2 июня число заболевших в ней составило 1 842 человека. В Подмосковье – 736 человек.

В Петербурге заболели 380 человек. В двух регионах показатели превышают три сотни заболевших за сутки. В Свердловской области — 357 человек, в Нижегородской области — 347 человек.

Отмечается, что 38,5% диагностированных не имели каких бы то ни было симптомов болезни.

178 человек за прошедший день скончались в результате заболевания, 8 972 человека выписаны по факту выздоровления.

Напомним, за минувшие сутки в Бразилии был достигнут антирекорд по числу смертей от коронавируса. Там от инфекции за день скончались 1 262 человека.