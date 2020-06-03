ЦИК назвал пять регионов, где поправки примут не выходя из дома

Центризбирком получил пять заявок на проведение выборов в дистанционном формате, пояснили «Коммерсанту» в пресс-службе ведомства. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, объявленных ранее, об этом попросили Нижегородская область, Республика Карелия и Красноярский край.

Завтра, 4 июня, в ЦИК будет проведено совещание с представителями всех пяти регионов. Среди участников встречи будут заммэра Москвы Наталья Сергунина, глава Нижегородской области Глеб Никитин, первый замглавы Красноярского края Сергей Пономаренко, а также два представителя оставшихся регионов, имена которых на настоящий момент уточняются.

Кроме того, в ходе встречи будет окончательно утвержден порядок проведения онлайн-голосования.

Напомним, что первый случай дистанционного голосования прошел в Москве во время выборов в Мосгордуму в прошлом году. Несмотря на официальную позицию ЦИК об их успешности, дальнейшее применение этой технологии ранее не анонсировалось, при этом многие эксперты и оппозиционные политики негативно отзывались об этой идее. В одном из округов, где эксперимент проводился, оппозиционер Роман Юнеман, проиграл представителю «Единой России» Марии Русецкой на доли процента, после чего неоднократно заявлял, что это произошло в результате фальсификации властями электронного голосования.