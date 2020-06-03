Что стоит за фейком о "недострое" медцентра в Бурятии

На экстренную необходимость возведения медцентров по всей стране в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в разных регионах отреагировали по-своему. О том, каким было строительство специализированной инфекционной больницы в Москве Sobesednik.ru писал ранее. Общая картина же вполне позитивна и дает повод сделать вывод: где гражданская медицина с нагрузкой не справлялась, всегда приходила на помощь армия.

По мнению экономиста Михаила Хазина, те ослабления карантинных ограничений, которые мы наблюдаем в последние недели, как раз и стали прямым следствием оперативных действий российского военного ведомства по увеличению числа «коек» и строительству госпиталей.

«Нельзя отрицать, что Министерство обороны сработало гораздо эффективнее многих других отечественных ведомств и служб; не будет большим преувеличением сказать, что военные медцентры принципиально изменили положение дел», – приводит его слова «Независимая газета».

О тех же успехах в мае отчитались и военные в Улан-Удэ. При этом уже после сдачи медцентра руководство Бурятии попросило у Минобороны провести дополнительные работы: переоборудовать еще 10 палат на втором этаже госпиталя под реанимационные. Выполнение этой просьбы потребовало еще семь дней, что было неверно истолковано в СМИ. Все началось с заявления местного депутата-коммуниста Баира Цыренова, который поспешил с выводом, что госпиталь оказался «абсолютно недостроен». И даже после детального объяснения пресс-службы Восточного военного округа журналисты быстро подхватили эту информацию.

Политологи и экономисты при оценке ситуации по-разному трактуют произошедший вброс, однако сходятся в одном: сообщения о якобы сданном военными в Бурятии недострое – пиар отдельного человека, в который либерально настроенные СМИ поверили чрезвычайно быстро.

«Очень хочется надеяться, что журналисты проявят объективность и не станут дальше распространять, по сути, фейковую информацию о «недострое» в Бурятии. Или как минимум донесут до читателей полную и реальную картину. А вообще ситуация показательная - мы все привыкли к фейкам от либеральной тусовки против военных (вспомните вбросы о введении в Москву войск, приказе Шойгу о комендантском часе и чуть ли не танках на МКАДе), что заявление бурятского коммуниста и депутата, видимо, вызвало доверие, хотя за ним логично предположить политические интересы одного человека», – заявил политолог Олег Матвейчев.

Соглашается с ним и эксперт Никита Кричевский, считающий, что «коронавирус – самая актуальная тема дня для быстрого политического пиара».

«Депутат Народного Хурала Бурятии мог бы поинтересоваться даже не у военных, на них он готов строчить кляузы, а у администрации Бурятии, была ли просьба дооснастить госпиталь отделением реанимации и к какому сроку. Кроме того, всегда есть возможность разузнать у строителей, сколько времени потребуется для оборудования системы проводки кислорода и дооснащения 10 палат специальной аппаратурой», – негодует Кричевский.