Чиновники оштрафованы за нарушения по жалобам, связанным с Байкалом и ТКО

Два сотрудника Минприроды привлечены к ответственности за несоблюдение сроков при рассмотрении обращений граждан.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, одно из дел заведено в отношении замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере отходов производства и потребления. Фигурантом второго дела стал и. о. директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории.

Поводом для привлечения чиновников к ответственности стали три жалобы от граждан, рассмотренные с серьезными нарушениями по срокам. Уточняется, что речь идет о заявлениях по вопросам обращения с ТКО, ситуации с объектами на озере Байкал, а также соблюдении режима охранной зоны национального парка «Лосиный остров».

В результате возбуждены дела по статье 5.59 КоАП («Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан»). Постановлениями мирового судьи чиновники привлечены к административной ответственности в виде штрафов.