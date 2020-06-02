В МАДИ рассказали, что рухнувший в Мурманской области мост ремонту не подлежит

Эксперт считает, что восстановить обрушившийся железнодорожный мост через реку Кола в Мурманской области невозможно.

По мнению доцента кафедры «Мосты, тоннели и строительные конструкции» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Сергея Зеге, единственным выходом из ситуации может стать возведение нового объекта, пишет «Коммерсантъ».

Ученый пояснил, что будет необходимо поменять фундамент и увеличить отверстие моста для повышения его устойчивости к таким природным аномалиям, как недавний паводок. Зеге уточнил, что на эти работы потребуется около шести месяцев, и добавил, что в настоящий момент строительство невозможно из-за паводка. Таким образом, сроки могут растянуться до одного года.

Доцент подчеркнул, что отремонтировать мост нельзя, так как объект строился еще в 1930-х годах и в связи с высоким уровнем износа не способен выдержать сильного воздействия стихии.

Напомним, по оценке правительства Мурманской области, на ремонт рухнувшего накануне, 1 июня, моста потребуется две-три недели.