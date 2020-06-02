Уволенная за разнарядку по штрафам майор полиции подала в суд на МВД

Экг-глава службы участковых в Новосибирске Елена Устинова, уволенная после утёкших в Сеть аудиозаписей, где она давала подчиненным указания по количеству задержаний нарушителей самоизоляции за день, не согласна с решением руководства.

Она намерена оспорить свое увольнение в Калининском районном суде, передает «Новосибирск Онлайн». В иске, поданном ею против МВД РФ и Минфина РФ, говорится о требовании признать её отставку незаконной, восстановить в должности, а также «взыскать денежное содержание за период вынужденного прогула и компенсацию морального вреда».

Напомним, что экс-майор была уволена в конце апреля после публикации аудиозаписи её приказов по составлению 8-10 протоколов в день в сообществе «Омбудсмен полиции». Начальник регионального управления МВД Юрий Стерликов тогда настаивал, что её увольнение никак не связано с публикацией.