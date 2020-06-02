Сирень, дождевики и маски: фоторепортаж из открывшегося после пандемии ВДНХ

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Новости дня
02 июня, вторник
01 июня, понедельник
Колумнисты
Радзиховский
Леонид
публицист
Если Путин хочет еще раз поблагодарить несчастного Димона, он вполне может назначить его спикером Госдумы. Один раз он его снял с президентов, и кроткий Медведев утер слезы и ушел. Второй раз он его снял с правительства, и несчастный Димон опять утер слезы и ушел. Такая безропотная покорность даже каменное сердце Путина растапливает
Ролдугин
Олег
журналист
Глава «Роснефти» Игорь Сечин получил пять лет. Нет, не спешите радоваться: речь идет не о судебном приговоре. Просто правительство продлило полномочия Сечина на посту главы компании еще на пятилетку. Казалось бы, нам-то что с того. Ну порулит этот филолог без профильного образования крупнейшим нефтяным гигантом страны еще 60 месяцев. Так ведь он уже 120 отрулил – и ничего...
Быков
Дмитрий
писатель, журналист
Сейчас наша стилистика – «Явропа может погодить, пока русский царь удит рыбу». И чем больше хамства, некомпетентности, умения в глаза оппоненту черное называть белым и наоборот будет демонстрировать современный российский дипломат, тем вернее он выражает путинскую политику, тем больше делает для укрепления престижа родного государства