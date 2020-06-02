Дело о "минировании" ЛГБТ‑кинофестиваля в Петербурге завели спустя полгода

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за сигналов о «минировании» площадок ЛГБТ-фестиваля осенью прошлого года.

Об этом со ссылкой на юридическую службу ЛГБТ-группы «Выход», представляющей интересы организаторов мероприятия, пишет «Коммерсантъ».

Фестиваль «Бок о бок» проходил с 14 по 21 ноября на территории Василеостровского, Адмиралтейского и Петроградского районов города. По словам организаторов, в полицию неоднократно поступали звонки о «минировании» площадок. На место выезжали сотрудники полиции, гостей фестиваля эвакуировали из зданий, однако сообщения не подтверждались. Отмечается, что каждый вечер мероприятие прерывалось на час или два.

По каждому сигналу о минировании организаторы подали заявления в правоохранительные органы, указав, что понесли материальный и репутационный ущерб.

Поскольку полиция не сообщала о рассмотрении обращений в положенный срок, представители организаторов пожаловались в прокуратуру. После этого было возбуждено уголовное дело по части 1, 2 статьи 207 УК («Заведомо ложные сообщения о терактах»). Сотрудников полиции, которые не завели дело, привлекли «к различным видам дисциплинарной ответственности».

По словам правового советника группы «Выход» Максима Оленичева, ложные сообщения о минировании являются распространенным в России способом срыва ЛГБТ-мероприятий. «Сейчас у полиции есть все возможности, чтобы найти преступников и предотвратить такие преступления в будущем», – отметил он.