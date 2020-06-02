Подозреваемый в убийстве шестилетней девочки в Крыму подписал явку с повинной

В Крыму задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.

Как сообщается на сайте СКР, подозреваемый совершил явку с повинной. Против него возбудили дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В настоящий момент проходят мероприятия для установления деталей произошедшего.

Ранее был задержан отец девочки, в отношении него завели дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Об исчезновении девочки сообщила накануне, 1 июня, ее бабушка. Вскоре тело ребенка обнаружили на дне канала.

«Установлено, что днем 31 мая 2020 года отец девочки, находясь на берегу канала в состоянии алкогольного опьянения, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. После этого по пути следования мужчина совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера, затем столкнул ее в воду», – сообщается на сайте СКР.

Медицинская экспертиза и прочие доказательства подтвердили все указанные обстоятельства.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.