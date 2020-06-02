План Мишустина предполагает снижение безработицы до 5% к концу 2021 года

Стоимость реализации общенационального плана восстановления экономики России составит около пяти триллионов рублей.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин президенту РФ Владимиру Путину, предает «Интерфакс».

Главными целями представленного главе государства плана Мишустин назвал преодоление связанного с пандемией спада экономики и выход на устойчивые темпы роста ВВП.

Сообщается, что стратегия предполагает снижение безработицы до уровня не более 5% на конец 2021 года, а также устойчивый рост ВВП на уровне не ниже 2,5% в годовом исчислении.

Реализация плана разделена на три этапа. «Стадия адаптации» (июнь-сентябрь 2020 года) подразумевает прекращение падения экономики относительно низшей точки II квартала 2020 года; «стадия восстановления» (октябрь 2020 года – июнь 2021-го) – обеспечение восстановления экономики и роста доходов, а также недопущение обострения санитарно-эпидемиологической обстановки; «стадия активного роста» (июль-декабрь 2021-го) – достижение стабильных темпов экономического роста.

Премьер уточнил, что план содержит в общей сложности около 500 мероприятий, его реализация должна начаться с 1 июля.