Пенсионеров предупредили о мошенниках, продающих "мощное" пожарное оборудование

МЧС сообщило о злоумышленниках, которые предлагают приобрести пожарные приборы по ценам, сильно превышающим реальные.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Под видом соцработников они предлагают гражданам приобрести пожарные извещатели по завышенной цене», – рассказали в пресс-службе.

Подчеркивается, что ни сотрудники ведомства, ни социальные работники не продают средства индивидуальной защиты, а также приборы и оборудование пожарной безопасности.

По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева, чаще всего жертвами обманщиков становятся люди пенсионного возраста. «Очень мощное оборудование, которое защищает от всех бед и опасностей» стоит в действительности обычно около 145-160 рублей, но пожилых людей вынуждают приобрести его за гораздо большую сумму.