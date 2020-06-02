К Путину обратились с просьбой дать многодетным отцам право на раннюю пенсию

Семья из Комсомольска-на-Амуре попросила Путина предоставить многодетным отцам возможность раньше выходить на пенсию.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона, Владимир и Лилия Любушкины живут в браке 25 лет, у них семеро детей. В этом году семью наградили орденом «Родительская слава».

«Отцы тоже вносят очень большой вклад: и воспитание, и кормить надо, и содержать надо, и также терпеть эти бессонные ночи, потом идти на смену, на две смены. Это столько занимает сил и времени. Он это с нами все выдержал», – приводятся слова Лилии Любушкиной.

Президент отметил, что этот вопрос следует обдумать. В настоящий момент правом на раннюю пенсию обладают только матери. «Законодатель исходил из того, что все-таки основная нагрузка лежит на плечах мамы. Она все-таки ребенка вынашивает, рожает, это ее здоровье, она часть себя отдает ребенку, и потом все на ее руках. Но над этим тоже можно подумать, над тем, что вы сказали», – сказал Владимир Путин.

Сообщается, что губернатор Хабаровского края уже попросил мэра Комсомольска-на-Амуре помочь семейству с жильем. Также власти региона пообещали приобрести для Любушкиных автомобиль и помочь при поступлении в хабаровский медицинский университет одной из дочерей.