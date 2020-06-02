Для испытаний вакцины от COVID-19 в РФ отобрали 50 военных, среди которых пять женщин

Минобороны РФ отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса, первая группа начнет подготовку 3 июня.

«Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата», – приводит ТАСС сообщение ведомства. Подчеркивается, что все кандидаты прошли необходимое обследование, на протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний.

В министерстве рассказали, что добровольцев отбирали из различных военных подразделений по всей стране. Первая группа прибудет 3 июня в специальное учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны «для прохождения предварительного углубленного медицинского обследования и подготовки к проведению эксперимента».

Уточняется, что на базе 48-го ЦНИИ Министерства обороны ранее были успешно испытаны вакцины против Эболы и ближневосточного респираторного синдрома (MERS), а также универсальная вакцина против гриппа.