"Зубы на полку": теща футболиста Погребняка возмущена штрафами "Соцмониторинга"

Супруге спортсмена, которая лечится от коронавируса дома, угрожают визитом полицейских. Ее мама назвала происходящее беспределом.

Мария Погребняк рассказала о проблемах, которые у нее возникли после подтвердившегося диагноза коронавирус. Поскольку течение болезни проходит в легкой форме, женщину обязали лечиться дома и соблюдать карантин. Ежедневно она отправляет по 5 фотографий в службу мониторинга, чтобы подтвердить свое нахождение в квартире. Однако, как выяснилось, от наказания не застрахован никто. Так, знакомые Марии, по ее словам, недавно были оштрафованы и заплатили 24 000 рублей.

– В случае если я пропустила смс в течение часа – жди штраф, всем психоз обеспечен! Моя мама-пенсионерка возмущена этим беспределом! Она теперь телефон из рук не выпускает, боясь пропустить смс!

По мнению Марии Погребняк, если так будут штрафовать пенсионеров, которые не разбираются в технике, и дальше, то «им придётся положить зубы на полку». «Неужели нельзя обойтись одной геолокацией?!» – недоумевает супруга футболиста.

– У нас начинает происходить уже беспредел! – поделилась Мария. – Помимо того, что я 5 раз в день отправляю фото в «Социальный мониторинг», к нам приезжают врачи (фоткают нас), а сегодня мне позвонили из ПОЛИЦИИ. Сказали, что к нам придут.

Мы, что преступники? – возмутилась Мария. – Из нашей квартиры сделали уже проходной двор, а самое страшное, что я уже не понимаю, кто откуда приходит. Да и ещё, после таких мер, я уверена, что большинство вообще не будут сообщать о своей болезни!

Мария серьезно напугана происходящим и боится открывать дверь представителям всевозможных служб, которые могут оказаться обычными мошенниками.

– Сейчас мне снова позвонили из полиции с мобильного телефона, и я ответила, что при всем моем уважении дверь я им больше открывать не буду, – заявила Погребняк. – Хотят удостовериться, дома я или нет, могут узнать с помощью домофона. А так у меня подключен «Социальный мониторинг», я отправляю 5 раз в день фотографии, они отслеживают мою геолокацию, я думаю, что этого достаточно. Очень много сейчас стало грабежей и переодетых лжеврачей.