Верховный суд признал законным привлечение полицейских в качестве понятых

В Верховном суде РФ завершилось разбирательство по жалобе жителя Тольятти, который пытался оспорить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на 1,5 года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

При этом заявитель сам подтверждал, что накануне пил пиво, но в решениях предыдущих инстанций его не устроило, что в качестве одного из понятых был привлечен сотрудник полиции. По мнению заявителя, эта ситуация является нарушением непредвзятости в разбирательстве.

Верховный суд тем не менее постановил: «То обстоятельство, что один из понятых является сотрудником полиции, не влечет отмену судебных актов, поскольку в соответствии с частью 1 статьи 25.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях в качестве понятого может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо», — цитирует решение РАПСИ.

При этом суд учел, что полицейский не был при исполнении, а оказался на месте случайно.